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İçişleri Bakanlığı duyurdu 8 bin yabancı terörist sınır dışı edildi! İçlerinde AB ve ABD vatandaşları da var! Türkiye'de katılıyorlardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanlığı duyurdu 8 bin yabancı terörist sınır dışı edildi! İçlerinde AB ve ABD vatandaşları da var! Türkiye'de katılıyorlardı

İçişleri Bakanlığı 2011 yılından bu yana 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı Türkiye’den sınır dışı edildiğini duyurdu. PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere Türkiye'ye geliyorlardı.

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 İçişleri Bakanlığı, 2011 yılından bu yana sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliği sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görülürken, yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu bin 75 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Buna göre, 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken, bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Son üç yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk ise (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.

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