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İstanbul'da 11 ilçede PKK'ya operasyon 9 gözaltı

İstanbul'da 11 ilçede PKK'ya operasyon 9 gözaltı

İstanbul'da 11 ilçede PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İSTANBUL'da adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarıyla irtibatta olan kişileri tespit etti. Ekipler, dün İstanbul'da 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan operasyon anları da kameralara yansıdı. 

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