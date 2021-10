AKM'nin kırmızı küresi böyle tasarlandı

Türkiye'nin simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kalbinde yer alan "Kırmız Küre", Kaleseramik'in kadın istihdamına destek amacıyla kurduğu Atölye Kale'de hayat buldu.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür sanat hayatının en önemli simgelerinden AKM, dün törenle kapılarını açtı.

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından binanın tarihsel özelliklerine bağlı kalınarak yeniden tasarlanan AKM'nin kalbinde ise Kaleseramik'in ürettiği seramik karolarla "Kırmızı Küre" hayat buldu.

İçerisindeki 2 bin 38 kişilik opera salonu ile AKM'nin yeni simgesi olan kürenin tüm karoları, Kaleseramik'in kadın istihdamına destek olmak amacıyla Çanakkale'nin Çan ilçesindeki fabrikasında kurduğu Atölye Kale'de üretildi.

Proje ve tasarım ekibinin, farklı renk ve modeller üzerinde yaptığı yüzlerce denemenin ardından nihai ürün seçildi. "Kırmızı Küre"nin yapımında kullanılan ve 3 farklı model olarak, tasarlanan 15 bin adet özel seramik parçasının her biri el emeğiyle tek tek üretildi.

Yaklaşık 3,5 ay aralıksız süren çalışmalarda modelleme, kalıplama, sırlama, pişirim, ambalaj ve kalite kontrol işlemleri için özel olarak kurulan 18 kişilik bir ekip, gece gündüz çalıştı.

- İtalyan seramik sanatçısı özel formülü ile karolar sırlandı

Üretim aşamasında uzun ve titiz işlemlerden geçirilen üç boyutlu seramik karoların her biri Atölye Kale'de yüzey kontrolleri yapılarak ince bir zımpara işlemiyle temizlendi. Küreye can alıcı rengini ise İtalyan seramik sanatçısı ve kendi ismini taşıyan Alexandra Khuen-Belasi Studio'nun kurucusu Alexandra Khuen-Belasi verdi.

Khuen-Belasi tarafından geliştirilen ve özel bir reçete ile üretilen sır, tüm karolara tek tek uygulanarak kırmızı rengi almaları sağlandı. Yüzeyleri sırlanan seramik karolar, daha sonra her biri 2 metreküp büyüklüğündeki 4 adet Kamara fırında 1.000 santigrat derece üzerindeki sıcaklıkta pişirildi. Dikkati çeken bir renge kavuşan seramikler, ilk aşamasından son aşamasına kadar tüm süreçte görev yapan özel ekipler tarafından kalite kontrolleri yapılıp ambalajlandı. Seramik karolar son olarak, AKM’nin kalbinde birleştirilerek, "Kırmızı Küre"ye dönüştü.

- “Kırmızı Küre hem rengi hem de tasarımı ile AKM’ye özel bir ruh kattı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Kırmızı Küre"nin, Kaleseramik'in yenilikçi vizyonunun bir göstergesi olduğunu ve hem rengi hem de tasarımıyla AKM'ye özel bir ruh kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaleseramik olarak, kurulduğumuz günden beri ülkemizin ve insanımızın her alanda gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir gelecek için etki odaklı döngüsel projelere yatırımı yaparak ve '#İyiBakDünyana' diyerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak istiyoruz. Bugün de geleceğin büyük sanatçılarının yetişmesine ve ülkemizin kültür, sanat hayatının gelişimine önemli katkılar yapacağına inandığımız, AKM'nin kalbinde böylesine eşsiz bir eser ile yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Seramiğin sanata dönüşümünün en can alıcı örneklerinden biri olan bu kürenin her bir karosu, kadın istihdamına destek amacıyla kurduğumuz Atölye Kale'de tek tek el emeğiyle üretildi. Bu muhteşem eserin ortaya çıkmasında emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."