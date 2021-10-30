BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan ambulans devrildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan ambulans devrildi

Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan özel ambulans devrildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Cengiz Oğuzhan Ç. hakimiyetinde seyir halinde olan 34 SF 9636 plakalı özel ambulans, Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Cem Batuhan K. yönetimindeki 34 BTU 55 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen ambulans, caddenin ortasında bulunan ağaca ve refüje çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki sürücünün de yara almadığı kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da garip olay! Şoför otobüsü bırakıp kaçtı yolcular neye uğradığını şaşırdı
Foto Galeri Bursa'da garip olay! Şoför otobüsü bırakıp kaçtı yolcular neye uğradığını şaşırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şok Marketler'den 'fahiş fiyat' cezasına ilişkin açıklama karara itiraz edilecek
Şok Marketler'den 'fahiş fiyat' cezasına ilişkin açıklama karara itiraz edilecek
İsmet Berkan'den iddia: Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti
İsmet Berkan'den iddia: Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmekten vazgeçti
DSÖ'den okullar için kritik uyarı! Çocukları kötü etkiliyor
DSÖ'den okullar için kritik uyarı! Çocukları kötü etkiliyor
Koronavirüsten korunmak için evlerde bunu yapmayı unutmayın! Çok basit ama ihmal ediliyor!
Koronavirüsten korunmak için evlerde bunu yapmayı unutmayın! Çok basit ama ihmal ediliyor!
AKM açıldı sosyal medya Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet'i konuştu
AKM açıldı sosyal medya Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet'i konuştu
AKM'nin kırmızı küresi böyle tasarlandı
AKM'nin kırmızı küresi böyle tasarlandı
Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
ABD ile sorunlar tarihinde ilginç ayrıntı: Aslında Osmanlı'dan beri...
ABD ile sorunlar tarihinde ilginç ayrıntı: Aslında Osmanlı'dan beri...
Bakan Kurum, İzmir depreminin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bakan Kurum, İzmir depreminin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da G20'ye katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da G20'ye katılacak