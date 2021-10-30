Yenikapı-Havalimanı metrosunda arıza Seferler yapılamadı

ABD ile sorunlar tarihinde ilginç ayrıntı: Aslında Osmanlı'dan beri...

BİM de yargıya gidiyor! Fahiş fiyat cezasına itiraz edecek

İçişleri Bakanlığı duyurdu 8 bin yabancı terörist sınır dışı edildi! İçlerinde AB ve ABD vatandaşları da var! Türkiye'de katılıyorlardı