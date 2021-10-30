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DSÖ'den okullar için kritik uyarı! Çocukları kötü etkiliyor

DSÖ'den okullar için kritik uyarı! Çocukları kötü etkiliyor

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, ülke liderlerine, Covid-19'un yayılmasına karşı önleyici ve kısıtlayıcı önlemler alırken okulları kapatmama çağrısında bulundu.

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DSÖ, 45 ülke ve bölgenin okulların tam zamanlı eğitime açık bırakılmasını tavsiye ettiğini, 7 ülkenin okulların tamamen veya kısmen kapatılmasını tercih ettiğin, iki ülkenin de uzaktan eğitimi önerdiğini belirtti.

Çocukların eğitimine ara verilmesinin son çare olması gerektiğine dikkat çeken DSÖ ofisi, geçen yıl milyonlarca çocuk ve gencin eğitimini aksatan yaygın okul kapatmalarının, özellikle çocukların zihinsel ve sosyal sağlığına yarardan çok zarar verdiği hatırlatılarak aynı hataların tekrarlanmaması istendi.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi direktörü Hans Kluge, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, okulları kapatmak yerine, sosyal mesafe, sık el yıkama, maske takma, sınıfın sıkça havalandırılması ve testlere daha fazla erişim dahil olmak üzere çok çeşitli önlemler önerdiklerini söyledi.

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