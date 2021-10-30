Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Toplantı başladı Biden ile ilk temas!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı. Koronavirüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluşuyor. Fotoğraf çekimi öncesi Erdoğan ve Biden biraraya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Biden ile ilk temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı ve ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı.

Liderler, daha sonra "Küresel ekonomi ve küresel sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

Öte yandan, bir grup çevre aktivisti genç, sabah erken saatlerde, zirvenin yapıldığı EUR semtini kent merkezine bağlayan ana arterlerden Kristof Kolomb Bulvarı'nı oturma eylemiyle trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri eyleme müdahale ederek yolu trafiğe açtı.