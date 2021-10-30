G20 zirvesinden tarihi fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Pandemiden sonra ilk kez gerçekleştirilen zirvede kritik buluşmalar yapılıyor.
G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf çekimi için platforma çıkarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile sohbet etti.