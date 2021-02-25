Azerbaycan yenilgisini unutamadılar! Ermenistan'da ordu hükümete muhtıra verdi

AZERBAYCAN karşısında 44 günde diz çöken ve Dağlık Karabağ'da işgal altında tuttuğu toprakları kaybeden Ermenistan'da, sular durulmuyor. Son dakika bilgisine göre Ermeni ordusu, hükümete muhtıra verdi...

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Azerbaycan'ın yıllar sonra Dağlık Karabağ'dan sürdüğü Ermenistan'da sular yeniden ısındı. Reuters, Ermenistan ordusunun Başbakan ve hükümetin istifasını istediğini talep ettiğini duyurdu.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre; kaybedilen savaşın etkilerinin ağır bir şekilde hissedildiği ve siyasi krizin giderek derinleştiği Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı ve hükümetini istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

'Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdi! Her şeyin bir sınırı var'

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, yazılı açıklama yayımlandı. Paşinyan'ın başbakanlık görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Dış politikadaki ciddi hataların Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdiği ifade edildi. Ermeni silahlı kuvvetleri "Her şeyin bir sınırı var" mesajını paylaşarak Başbakan Paşinyan'dan ve hükümetten istifasını talep etti.

Paşinyan: Darbe girişimi var, sokağa çıkın

Ermeni Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisini istifaya davet ettiği dakikalarda resmi Facebook hesabından canlı yayın yapıyor. Ordunun bir darbe girişiminde bulunduğunu belirten Paşinyan, canlı yayında halka 'Cumhuriyet Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldım

Başbakan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan

Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığını söyleyerek Sarkisyan'a karşı çıkan Başbakan Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı" ifadelerini kullanırken, füzeler ülkenin gündemini son birkaç gündür meşgul ediyordu.

Zamanlaması dikkat çekti

Muhtıranın zamanlaması da dikkat çekti. Muhtıra, 1992 yılında Ermeni ordusunun Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamın yıldönümüne denk geldi...

Ne omuştu?

Azerbaycan ordusu ile Ermeni ordusu arasında altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

Azerbaycan ordusu karşısında Ermeni ordusu büyük bozgun yaşarken, yenilginin baş sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Paşinyan, taviz verdiği için büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti.