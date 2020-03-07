Avustralya’da kadınların tuvalet kağıdı kavgası kamerada

Avustralya’da koronavirüsü nedeniyle paniğe kapılan halk, tuvalet kağıtlarına hücum etti.

Salgına karşı önlemde tuvalet kağıdı bir ihtiyaç olarak görülmezken uzmanlar, bunun sürü psikolojisinden kaynaklandığını belirtiliyor.

Marketlere akın eden Avustralyalıların tuvalet kağıdı raflarını boşaltması ve son tuvalet kağıdını almak isteyen kadınlar arasında kavga çıkması ise ilginç görüntülere sahne oldu.