DÜNYA

Avustralya’da kadınların tuvalet kağıdı kavgası kamerada

Avustralya’da koronavirüsü salgını nedeniyle marketlere akın eden halk, tuvalet kağıdı raflarını boşalttı. Tuvalet kağıtlarının tükenme noktasına geldiği Avustralya’da kadınlar arasında tuvalet kağıdı kavgası yaşandı.

Avustralya’da koronavirüsü nedeniyle paniğe kapılan halk, tuvalet kağıtlarına hücum etti.

Salgına karşı önlemde tuvalet kağıdı bir ihtiyaç olarak görülmezken uzmanlar, bunun sürü psikolojisinden kaynaklandığını belirtiliyor.

Marketlere akın eden Avustralyalıların tuvalet kağıdı raflarını boşaltması ve son tuvalet kağıdını almak isteyen kadınlar arasında kavga çıkması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

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