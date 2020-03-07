KKTC’de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası

KKTC'de, Lefkoşa Türk Lisesi'nde (LTL) görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G.'nin lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.S.'ye okul tuvaletinde cinsel istismarda bulunup, video kameraya kaydettiği iddia edildi. Polisin okula baskın yaparak cep telefonuna el koyduğu ve hakkında soruşturma başlattığı öğretmen, görevden uzaklaştırıldı. Beden eğitimi öğretmeninin arkadaşı, bilgisayar öğretmeni S.M. de soruşturma kapsamında, yaşananlardan bilgisi olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

Okul tuvaletinde ilişkiye zorladı

İddiaya göre, Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G., bir süre önce lise son sınıf öğrencisi E.S.'ye cinsel istismarda bulunmaya başladı. İstismarı cep telefonuyla kaydeden Hüseyin G., yine iddiaya göre E.S'yi okul tuvaletinde de ilişkiye zorladı. Kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösteren öğretmen, liseli kıza, arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etti.

Öğretmenin telefonundan ikiliye ait görüntüler çıktı

Beden öğretmeninin istismar olayı, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan ihbar ile önceki gün ortaya çıktı. Bakanlık hemen polise bilgi verdi. Okula baskın yapan polis, öğretmen ile öğrencinin cep telefonlarına el koydu. Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede, ikiliye ait video görüntüleri elde edildi. Okuldaki diğer öğretmenler ile öğrencilerin ifadelerini alan polis, lisedeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Öğretmen ile arkadaşı olan ve konuyla ilgili bilgisi olduğu öne sürülen bilgisayar öğretmeni S.M. de görevden uzaklaştırıldı.