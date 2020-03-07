Bakan Hulusi Akar'dan 'İdlib mutabakatı' değerlendirmesi

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Brifing aldı

İncelemelerinin ardından İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’dan brifing aldı. Brifing sonrası Akar başkanlığında son gelişmelerin ve sahadaki durumun ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Uzun süren toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Akar, İdlib’de dünyanın sessiz kaldığı insanlık dramını sona erdirmek için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını belirtti.

BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, halkın ve hudutların güvenliğini sağlamak için İdlib’deki faaliyetleri yerine getirdiklerini ifade eden Akar, "Karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.