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Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam ilk kez birlikte kamera karşısına çıktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Yılmaz, sevgilisine Yalın'dan Küçücüğüm her şeyim şarkısını söyledi.

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ancak hiç yan yana görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam Sarıyer'deki bir mekandan birlikte çıktı. Kapının önünde bekleyen basın mensuplarının yanına gelen ikili, haklarında merak edilen soruları da cevapladı.

Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikiliden Yılmaz, "İlk defa görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız" diyerek cevap verdi. Ünlü komedyen muhabirlerin sorduğu sorulara Serenay Sarıkaya'nın gözlerinin içine bakarak esprili bir dille cevap verdi. Bu zamana kadar yan yana görüntülenmeyen ve aşklarıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Yılmaz, "Bu zamana kadar ben sinirli Serenay sevimli olduğu artık ben sevimliyim Serenay sinirli gibi yapacak" dedi.

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