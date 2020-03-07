Aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez röportaj verdi

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ancak hiç yan yana görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün akşam Sarıyer'deki bir mekandan birlikte çıktı. Kapının önünde bekleyen basın mensuplarının yanına gelen ikili, haklarında merak edilen soruları da cevapladı.

Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikiliden Yılmaz, "İlk defa görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız" diyerek cevap verdi. Ünlü komedyen muhabirlerin sorduğu sorulara Serenay Sarıkaya'nın gözlerinin içine bakarak esprili bir dille cevap verdi. Bu zamana kadar yan yana görüntülenmeyen ve aşklarıyla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Yılmaz, "Bu zamana kadar ben sinirli Serenay sevimli olduğu artık ben sevimliyim Serenay sinirli gibi yapacak" dedi.