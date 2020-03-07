Süper Dolunay'a dikkat! Hande Kazanova 9-15 Mart haftası burç yorumları

Bu hafta başında akşam saatlerinde Başak burcunda bir süper Dolunay meydana gelecek işte bu süper Dolunay'da daha çok hem iş hem hizmet hem de sağlıkla ilgili konulara odaklanacağız bu alanlarda neler yapılması gerektiğini gayet net göreceğiz. Son zamanlarda psikolojimizi iyice bırakmış iyice kendimizi yerlere vurmuş yada etrafımızda olup biten olaylardan çok fazla etkilenmiş olabiliriz.



İşte bu Dolunay bize diyecek ki haydi bakalım kalk ayağa haydi bakalım şimdi artık sulu gözlü olmak şimdi artık bu kadar fazla diğer insanları düşünmek değil kendi yapacaklarına odaklan diyecek ve bir anlamda hayatımızın gerçeklikleri ve pratiklikleriyle yüzleşmeye başlayacağız.