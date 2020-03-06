İstanbul'da koronavirüs çıktı! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

'İstanbul'da koronavirüs var' söylentisinin kaynağı bu fotoğraflar oldu. Bir şüpheli vakanın nakli sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada 'İstanbul'da koronavirüs var' denilerek lanse edildi.

Oysa söz konusu fotoğraf Sakarya'da önceki gün çekilmişti. Umre dönüşü rahatsızlanan hastanın nakli sırasında "izolasyonlu sedye" kullanılması söylentileri körükleyen unsur oldu. Görüntülerdeki kişinin test sonuçları ise negatif çıktı ve taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı son dakika bilgilendirmesi ile Türkiye'de henüz test sonucu pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanmadığının altını çizdi.