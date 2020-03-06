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Okullarda 'koronavirüs'e karşı hijyen uygulaması başladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından koronavirüs salgınına karşı okullarda yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Okullarda yapılan hijyen uygulamaları ile ilgili fotoğraf ve video da paylaşan Selçuk, "Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık.  Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Okullardaki hijyen solüsyonu ihtiyacının Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerince karşılandığını vurgulayan Selçuk, "8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme, okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır" ifadelerini kullandı. 

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