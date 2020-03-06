Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şu anda Esad ile konuşuldu değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan çatışmalara ilişkin görüşmede Beşar Esad hakkında ifade ettiği konuşma dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dönerek Rus yetkililerden Beşar Esad'la görüşülüp görülmediğini soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki ateşkesin sağlanması noktasından rejim unsurlarının bilgilendirilmesi uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu basın açıklaması sonrası tebrik ettiği esnada Rus yetkililerine "Şu anda Esad ile konuşuldu değil mi?" sorusunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekti.