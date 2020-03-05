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Sığınmacıların Ege Denizi'nde yaşadığı dram çocukların çığlıklarına yansıdı

Avrupa'ya geçmek için açıldıkları Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenen ve bir kısmı sopayla darp edilen sığınmacıların yaşadığı korku dolu anlar çocukların çığlıklarına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden iki gün önce Ege Denizi'ne açılan ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenen sığınmacılardan bazıları Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Müdahale sırasında yaralanan, aralarında 5 aylık hamile 20 yaşındaki Suriyeli Sawsan Almusa ile 9 yaşındaki kızı Sedil Alahmad'ın bulunduğu sığınmacılar darp raporu aldı.

Sığınmacıların o gün yaşadıklarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yunan ekiplerin müdahalesi sırasında sığınmacılar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde; bottaki çocukların korkudan çığlık atıp ağladığı duyuluyor, bazı sığınmacıların yaşadığı panik de görülüyor.

Görüntülerde; bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin 40'dan fazla sığınmacının bulunduğu botu güvenlik botuna bağlayıp Turgutreis limanına çekmesi yer alıyor.

Sığınmacıların kurtarılması sırasında başka bir Türk Sahil Güvenlik botunun bölgede devriye görevi yapması da görüntülere yansıyor.

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