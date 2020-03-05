MAGAZİN

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, mekanın mal kabul kapısından çıktı

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, önceki akşam bir mekanda buluştu. Magazincilerin kapıda beklediğini gören çift, alışveriş merkezinin mal kabul kapısından çıktı.

Defne Samyeli ile ayrılan Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle magazin basınına bomba gibi düşen çift, önceki akşam bir mekanda görüntülendi.

Gösteriden çıkıp buluştular

Habertürk'te yer alan habere göre: Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam stand up gösterisini sergilerken, sevgilisi Serenay Sarıkaya da Aslı Akbay, Buse Sinem İren, Deniz Özturhan, Meltem Parlak, Hande Yögen ve Şirincan Çakıroğlu'nun 50 metre ileride başka bir mekandaki 'Çokta Fifi' adlı stand up şovunu izledi. Sarıkaya, gösteriyi izlemek için geldiği mekana kulis girişinden girdi. Kendi gösterini bitiren Cem Yılmaz ise yakınlardaki bir mekana geçerek Serenay Sarıkaya ile buluştu.

Mal kabul kapısından çıktılar

Mekanda bir süre zaman geçiren ikili, birlikte görüntülenmemek için ön kapıdan çıkmadı. Basın mensuplarının kendilerini beklediklerini öğrenen ikili mekanın mal kabul otoparkından ayrı ayrı çıktı. Cem Yılmaz Levent'teki villasına giderken, sevgilisi Serenay Sarıkaya, Etiler'deki evine gitti. Evine girerken görüntülenen Cem Yılmaz, sevgilisiyle ilgili sorulara sessiz kaldı.

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