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Kocatepe eski imam hatibi İsmail Coşar ve Sevim Coşar defnedildiler!

Önceki gün Ankara Polatlı'da geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat eden Ankara Kocatepe eski imam hatibi ünlü hafız İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandılar.

Geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ne olmuştu? 

İsmail Coşar'ın (70) kullandığı 06 UC 214 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun Polatlı Duatepe mevkisinde önünde seyir halinde olan 06 PGT 75 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Coşar ile aynı araçta bulunan eşi Sevim Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünlü hafız İsmail Coşar aynı zamanda 15 Temmuz gecesi ilk selayı okumuştu.

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