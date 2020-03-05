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İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti kamerada

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B., herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay geçtiğimiz hafta sonu Büyükçekmece Mimarsinan Spor Salonu'nda meydana geldi. Genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel bir turnuvada karşı karşıya gelen Sortie Spor Kulübü ile Çatalca Muratbey arasında oynanan müsabakanın son anlarında Sortie takımının kadın antrenörü Özlem B., sinirlenerek kenara aldığı bir oyuncusuna küfür edip, tokat attı. Sporcusuna birkaç kez tokat atan ve vurmaya çalışan antrenöre, araya giren diğer takım arkadaşları ve masa hakemleri engel olmaya çalıştı.  

Veliler tepki gösterdi maç tatil edildi

Bu sırada tribünde maçı izleyenler Sortie antrenörüne büyük tepki gösterdi. Saha içine giren bazı veliler ile antrenör arasında gergin anlar yaşandı. Araya giren görevliler olayların yatışması için çaba sarfetti. Bu arada saha kenarından uzaklaştırılan genç sporcu bir süre sonra tekrar banka oturdu. Koç Özlem B., oyuncusunu bir kez daha tokatlaması üzerine maç hakem tarafından tatil edildi. Bu karar üzerine Özlem B., bu kez eline geçirdiği bir çöp kovasını maçın hakemine fırlattı. Antrenör ve görevliler arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.

Öte yandan Özlem B.'nin aynı zamanda İstanbul'da bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olduğu da öğrenildi. 

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