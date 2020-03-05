Engin Özkoç ne dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup konuşmasında "Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözlerine tepki gösterdi.