Engin Özkoç ne dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan 'şerefsizsin, ikiyüzlüsün' gibi ağır sözler söyledi. Engin Özkoç'un bu videosu meclisi karıştırdı. İşte Engin Özkoç'un Erdoğan için söylediği hakaret içeren sözler
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup konuşmasında "Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözlerine tepki gösterdi.