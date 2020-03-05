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Berkay Şahin kolunu kırdı bakın ne açıklama yaptı

Ünlü popçu Berkay Şahin, önceki gün kolunu kırdı. Şahin, halı sahada maç yaparken yaşadığı talihsiz kazayı, "Dikkatsizliğimin sonucu başıma bu geldi" diyerek anlattı

Ünlü popçu Berkay Şahin, dün akşam arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kolunu kırdı. Şahin, Instagram'dan sağlık durumu hakkında açıklama yaptığı bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhabalar dün akşam oynadığım halı saha maçı sonucu düşüp kolumu kırdım. Kolumda bir kırık var. Ama önemli bir kırık değil, parçalı bir kırık değil, ameliyatlık bir durum söz konusu değil. Merak edip sormuşsunuz. Allah razı olsun. Dikkatsizliğimin sonucu, dengesiz bir düşmem sonucu bu başıma geldi. Ama dediğim gibi daha öncede gelmişti. 20-25 gün böyleyiz.

"ŞARKILARIMI BÖYLE SÖYLEYEBİLİRİM"

Diğer bir soru da konserlerimin devam edip etmeyeceği... Konserlerim devam edecek. Bu durum şarkı söylememe engel değil. Şarkılarımı böyle söyleyebilirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkesi öpüyorum. Saygılar...

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