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Adana’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına eylemlerde bulunan 7 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK adına provokatif eylemlerde bulunduğunu tespit ettiği 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan 7 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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