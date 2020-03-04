Aydın'da bir polis memuru meslektaşı olan sevgilisini öldürüp annesini yaraladı

AYDIN'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi 683 Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru Suat T., 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti.

Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine; annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Olaydan sonra tabancasıyla birlkte yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat T., emniyete götürüldü.