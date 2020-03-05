Zonguldak'ta motosikletliler çarpıştı o anlar saniye saniye kaydedildi

Zonguldak'ta şehitleri anmak için konvoy oluşturan motosiklet grubunda yaşanan kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karadeniz Ereğli İstanbul yol ayrımı Gülüç istikametinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, bir grup motosikletli, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için konvoy düzenledi.

Konvoy ilerlediği sırada arkadan hızla gelen bir motosikletli, Kepez istikametine dönüş alırken, konvoyda bulunan başka bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.