Eric Dier tribüne girerek taraftarla kavga etti

İngiltere FA Cup 5. tur mücadelesinde Tottenham ile Norwich City karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışlarıyla Norwich City kazandı ancak geceye damga vuran Tottenham'ın yıldız oyuncusu Eric Dier'di. Eric Dier, Norwich maçı sonrası tribünlere çıktı ve taraftarla kavga etti.

"O benim kardeşim"

26 yaşındaki Tottenham oyuncusu maç sonunda, tribünlerle sözlü atışmaya girdi. Dier, bunun üzerine tribünlere tırmanarak o taraftarla kavga etmeye başladı. Hangi sözlerin sarf edildiği bilinmemekle birlikte Eric Dier'ın, "O benim kardeşim" sözleri yayına yansıdı.

Güvenlik görevlileri araya girdi

Mourinho'ya göre tribünden bir kişi Eric Dier'a olumsuz sözler söyledi. O kişinin yanında olan Eric Dier'ın kardeşi bu sözlere karşı çıktı ve aralarında kavga başladı. Kardeşinin kavgaya karıştığını gören Eric Dier, tribünlere çıktı. Daha sonra araya giren güvenlik görevlileri olayı yatıştırdı.

Jose Mourinho: Kulüp Eric Dier'a ceza verecek olursa buna karşı çıkarım

Maç sonu basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, "Maç gayet iyi ve güzeldi. Ancak, Eric Dier'ın yaptığı oyun içerisinde değildi. Eric, bir profesyonelin yapmaması gereken şeyi yaptı. Ancak, eğer ailenizden birine saldırıldığını görüyorsanız sakin olamazsınız. Eric'in erkek kardeşi de oradaymış. Tribündeki o kişi Eric Dier'a kötü sözler kullanınca aralarında kavga çıkmış. Eric Dier da olaya dahil olmuş. Kulüp Eric Dier'a ceza verecek olursa buna karşı çıkarım. Ancak, yine de yaptığı yanlıştı." ifadelerini kullandı.