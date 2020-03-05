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Survivor 13. Bölüm Fragmanı

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 13. yeni bölümüyle 6 Mart 2020 Cuma akşamı TV8 ekranlarında olacak.

Survivor Tv8 ekranlarında yayınlanan ve “Acun Medya” tarafından hazırlanan Türkiye 'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı...

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2020'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk

Gönüllüler Takımı: Fatma Günaydın, Burak Yurdugör, Meryem Kasap, Sadık Ardahan, Evrim Kekik, Cemal Can, Makbule Karabudak, Ceyhun Jay, Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbasi, Yasin Obuz

#Survivor ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi.

Survivor son bölümde neler oldu?

Survivor, dün akşam 12. bölümüyle ekrana geldi. Elemenin yaşandığı bölümde konuşan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili bir sürprizi açıkladı. Acun Ilıcalı, her hafta Türkiye’den bir seyircinin Dominik’e gelerek parkurlarda yarışacağını söyledi. Ilıcalı’nın verdiği müjde ise Survivor tarihinde bir ilk oldu.

“Seyircilerimize sürpriz yapmak istedik”

Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, “Hayali Survivor’da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip de gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor’da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor’da da yarışabilir” dedi. Ilıcalı’nın açıklaması adadaki yarışmacıları da heyecanlandırdı.

Survivor'dan kim elendi?

Elemenin yaşandığı bölümde İrem, Derya ve Sercan potaya giren isimler oldu. SMS oylamasında en düşük oyu alan Derya Can Göçen ise yarışmaya veda eden isim oldu.

Survivor 13. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Yeni bölüm 6 Mart Cuma akşamı TV8 ekranlarında olacak...

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