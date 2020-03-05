YEREL

Van komandolar Suriye’ye dualarla uğurlandı

Van Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar, Suriye’de yürütülen ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek vermek için dualarla uğurlandı.

Van İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, Suriye’de görev yapan ‘Suriye Gücü’ne destek vermek için burada bir uğurlama töreni tertip edildiğini belirtti. Törene katılanlara teşekkür eden Vali Bilmez, “Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonuyla bir ve beraber olup, ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için kadınıyla erkeğiyle polisiyle askeriyle tüm vatandaşlarıyla bir olmuş, tarih boyunca da birlikte olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül dünyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülke. Onun için bugün zorda olan, bütün egemen güçlerinin hesaplarını gördüğü Ortadoğu’da ve özellikle Suriye’de, Suriye halkı paramparça edildi, ülkesi paramparça edildi, insanları muhacir edildi” dedi.

“Kimsenin gözü arkada kalmasın”
Ülkemiz ve milletimiz adına İdlib’e gidip savaşacaklarını belirten kahraman komandolar, sınırları korumak için ellerinden geleni yaparak, büyük bir başarı sağlayarak döneceklerini söyledi. Kimsenin gözünün arkada kalmamasını isteyen komandolar, güçlü ve başarılı olduklarını dile getirdi.

“Rabbim ayaklarına taş değdirmesin”
Uğurlama töreninde çok duygulandıklarını söyleyen asker aileleri ise kahramanlarını güzel bir göreve gönderdiklerini belirerek, “Güzel bir görev, keşke bize de nasip olsa. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Kahramanlar kurbanlarla uğurlandı
Yapılan konuşmanın ardından kahraman komandolar, kurban kesilerek ve Van İl Müftüsü Ömer Keskin’in yaptırdığı dualar eşliğinden aileleriyle vedalaşarak Suriye’ye gitmek üzere Van’dan uğurlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Van
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria'da OHAL ilan edildi
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet satışı başlıyor
Semih Yalçın 'Ümit Özdağ’ın gerçek yüzünü gösterme zamanı' deyip bombaladı
Doğurduğu bebeği banyo penceresinden sokağa atarak öldürmüştü müebbet hapis aldı
Tuvalet kağıdı stokları tükendi gazete tuvalette kullanılsın diye boş sayfa bastı
ABD'de 8.3 milyar dolarlık koronavirüs bütçesi onaylandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Futbolcu ve polis arasında yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti kamerada
MEB okul tatil tarihleri 2. ara tatil ne zaman geri sayım
Zonguldak'ta motosikletliler çarpıştı o anlar saniye saniye kaydedildi
İstanbul'dan El-Bab'a uzanan operasyon!
2020 bekçi alımı başvurusu yapılacak illerin tam listesi
İdlib şehidi İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ortaya çıktı
Doktor Oytun Erbaş'ın iddiası! Koronavirüs Türklere genlerinden dolayı bulaşmıyor