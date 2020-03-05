Van komandolar Suriye’ye dualarla uğurlandı

Van İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, Suriye’de görev yapan ‘Suriye Gücü’ne destek vermek için burada bir uğurlama töreni tertip edildiğini belirtti. Törene katılanlara teşekkür eden Vali Bilmez, “Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonuyla bir ve beraber olup, ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için kadınıyla erkeğiyle polisiyle askeriyle tüm vatandaşlarıyla bir olmuş, tarih boyunca da birlikte olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül dünyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülke. Onun için bugün zorda olan, bütün egemen güçlerinin hesaplarını gördüğü Ortadoğu’da ve özellikle Suriye’de, Suriye halkı paramparça edildi, ülkesi paramparça edildi, insanları muhacir edildi” dedi.

“Kimsenin gözü arkada kalmasın”

Ülkemiz ve milletimiz adına İdlib’e gidip savaşacaklarını belirten kahraman komandolar, sınırları korumak için ellerinden geleni yaparak, büyük bir başarı sağlayarak döneceklerini söyledi. Kimsenin gözünün arkada kalmamasını isteyen komandolar, güçlü ve başarılı olduklarını dile getirdi.

“Rabbim ayaklarına taş değdirmesin”

Uğurlama töreninde çok duygulandıklarını söyleyen asker aileleri ise kahramanlarını güzel bir göreve gönderdiklerini belirerek, “Güzel bir görev, keşke bize de nasip olsa. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Kahramanlar kurbanlarla uğurlandı

Yapılan konuşmanın ardından kahraman komandolar, kurban kesilerek ve Van İl Müftüsü Ömer Keskin’in yaptırdığı dualar eşliğinden aileleriyle vedalaşarak Suriye’ye gitmek üzere Van’dan uğurlandı.