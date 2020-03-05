Ümit Özdağ : Erdoğan barışsa AK Parti'nin tümü FETÖ ile barışır

"Türkiye , ABD 'nin Esed 'i devirin dolduruşuna geldi" diyen Özdağ, "Ne kadar kaldı Esad 'ı devirmeye? Gelecke hafta devriliyor. Emevi Camisi 'nde namaz kılıyor. Bakın 4 sene tek başına direndi. Hafif küçük yardımlarla. 2015 yılında Ruslar sahaya indi. Yanlış bir değerlendirme sonucu IŞİD bölgede yerleşti. Birçok selefi örgüt desteklendi. Türkiye bir ara cihatçı otobanı diye anılıyordu. " dedi.

Resul Tosun :"FETÖ ağzı"

Bu sözlere AK Parti eski Milletvekili Resul Tosun, "Bu FETÖ ağzıdır. Türkiye hiçbir terör örgütünü desteklemedi. "Bu FETÖ propagandasıdır" dedi.

Öyle FETÖ ağzı diyemezsin

Bu sözler sonrası sinirlenen Ümit Özdağ, "Öyle FETÖ ağzı diyemezsin. Bana asla öyle söyleyemezsiniz. Ben terör örgütü demedim selefi cihatçılar dedim. Ben hiçbir zaman FETÖ'ye alet olmam. FETÖ 'ye alet olan sizsiniz. FETÖ ile işbirliği yapan da sizin iktidarınız. Bunun için Allah önünde de millet önünde de özür dileyen sizin Genel Başkanınız."

Onunla mücadele eden biziz

Bu sözler sonrası Tosun, " FETÖ ile mücadele eden biziz. FETÖ 'ye karşı 7 senedir mücadele ediyoruz"

Bu ülkede FETÖ ile mücadele eden bir kişi var

Bu sözler sonrası Özdağ, "Evet mücadele ediyorsunuz. Biraz geç oldu. Kedi yavrusunun gözü 3 günde açılıyor sizin gözünüz 13 senede açıldı. 13 sene sonra bir terör örgütünün terör örgütü olduğunu anladınız.

Bu sözler sonrası Tosun" 7 sene önce terör örgütü olduğu anlaşılınca devlet ve AK Parti mücadele ediyor" dedi.