Süleyman Soylu açıkladı 1000 özel harekatçı sınıra gönderiliyor

Türkiye - Yunanistan sınırını havadan inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından yetkililerden bilgi aldı. Soylu daha sonra yaptığı açıklamada, "Yunanistan bu süreçte sınıfta kalmıştır. Geçen yıl 7 bin 300 FETÖ'cüyü aldılar" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi. Yunanistan'a geçen göçmen sayısının an itibariyle 139 bin 70'e çıktığını duyuran İçişleri Bakanı Soylu, "Yunanistan’a göçmenler arasında geçmeye çalışan 14 FETÖ’cü yakalandı" bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak için Çorlu Havalimanı'ndan bindiği helikopterle Edirne'ye geçti ve Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi. Soylu aşağıdan seslenen göçmenlere el sallayarak karşılık verdi.

Yunanistan'ın bu süreçte sınıfta kaldığını belirten Bakan Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." dedi.

"Bütün sınır hattını kontrol ederek havadan helikopterle Pazakule’ye geldik.Orada 4-5 bin kişilik kapının açılmasını bekleyen topluluğu gördük.28 şubat tarihinden itibaren şu ana kadar sayıyı birazdan yine vereceğim."