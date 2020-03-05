Yunan güçleri, mültecilere zulüm ediyor

Türkiye'nin yeni göç dalgasına karşı önlem amacıyla sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci, Avrupa'ya doğru yola çıktı.

Sınıra dayanan mültecilere sert bir şekilde karşılık veren Yunan güçleri, onları kabul etmemek için inanılmaz yönlemlere başvuruyor.

Yarı çıplak soyup dayak atıyorlar

2 göçmeni silahla vurarak öldüren Yunan güçleri, dünyanın gözü önünde zulmüne devam ediyor...

Haber ajanslarına düşen yeni görüntüler ise dehşet verici...