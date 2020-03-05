BİLİM - TEKNOLOJİ

Keşif aracı Curiosity'nin Mars'ta çektiği 'en detaylı panoramik görüntü' yayınlandı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Curiosity'nin Kızıl Gezegen Mars'ta çektiği şimdiye kadarki en detaylı panoramik görüntüyü yayınladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, panoramik görüntünün 24 Kasım-1 Aralık 2019'da Curiosity'nin çektiği binin üzerinde fotoğrafın birleşiminden oluştuğu belirtildi. Kompozitin, Mars manzarasının 1.8 milyar piksellik görüntüsünü sağladığı kaydedildi.

Görüntüde, Curiosity'nin Mars'ta şu anda keşif yaptığı Sharp Dağı'nın Glen Torridon bölgesi izleniyor.

Curiosity, 2012'de Mars'ın Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

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