POLİTİKA

Süleyman Soylu’yu kızdıran soru: İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere bölgedeki son durumla ilgili önemli bilgiler verirken Tele 1 muhabirinin sorusuna çok sert tepki verdi.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhabir arasında geçen o diyalog:

Muhabir: 140 bine geldik dediniz, fakat biz bunu teyit edemedik bir türlü.

Soylu: Siz kimsiniz?

Muhabir: Tele1 televizyonu.

Soylu: Kaç muhabiriniz var sizin?

Muhabir: Ben varım.

Soylu: Bir tek sensin. Peki bizim sınırımızda kaç karakolumuz var?

Muhabir: Vilayet de bunu teyit edemedi.

Soylu: Vilayet burada. Siz kimin tarafındasınız?

Muhabir: Türkiye tarafında.

Soylu: Şu anda sizin yaptığınız Yunan medyasının çarpıtmasını burada ifade etmektir.

Muhabir: 140 bin kişi geldi mi?

Soylu: O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?

Dördüncü mekanizma mıntıkasında 53 bin 271 kişi, 54'üncü mekanize mıntıkasında 85 bin 659 kişi. Bir mantık olarak sana söyleyeyim. Biz 127 bin insan yakaladık geçen sene. Kaçarken yakaladık, tek tek saydık bunları. Şimdi yakalamıyoruz, bir şey yapıyoruz geçenleri sayıyoruz. Ve 23 hudut karakolumuz var, 8 de hudut bölüğümüz var. Bunlar kimin ne kadar geçtiğini, ne kadar öteki tarafa intikal ettiğini bilmektedir.

Senin anlaman açısından bir şey söyleyeyim, Yunan tarafına ve Avrupa tarafına hizmet eden birisi olarak sana söylüyorum. Biz İdlib'den Afrin'e ne kadar geldi? Cerablus'a Azez'e ne kadar geldiğini biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz. Biraz gazeteciliğini iyi yaparsan BM de iyi biliyor. Başka bir şey daha ifade edeyim. 850 bin kişi bu ülkeden geçti karşı tarafa. Onu da mı saydınız?

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