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Koronavirüs yüzünden İran'da kalan İlayda Akdoğan: Şoka girdim

Koronovirüsten 107 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan genç oyuncu İlayda Akdoğan, YouTube kanalından yayınladığı videosunda Türkiye'nin İran'a gönderdiği uçağa neden binmediğini ve ülkede yaşadıklarını anlattı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. YouTube hesabından konuyla ilgili video çeken oyuncu ülkede neler yaptığını takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'ye geri dönemiyor

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinde mahsur kaldı. Evde boş oturmamak için Farsça öğrenmeye başlayan Akdoğan, takipçilerinden gelen mesajların ardından YouTube hesabından bir video çekti.

"Koronadan korkmuyorum"

Oyuncu, çektiği videosunda İran'da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir buçuk hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayınca kadar. Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin, sınırın kapanacağını, erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış. Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta Gürgan'dayız. Koronanın burada olduğu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum. Olursa da geçer iyileşirim diye düşünüyordum. Yaşıtlarımın çok kötü etkilenmediğini öğrendim. Arkadaşım bana sınırların kapatılacağını saat 17:00'de söyledi. Sınırların kapatacakları saat ise 20:00'di. Ben şoka girdim tabi. Herhangi bir uçağa yetişmem imkansızdı."

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