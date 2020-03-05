Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! Putin'den 33 şehit sözleri

Dünyanın beklediği Türkiye - Rusya zirvesi Moskova'da başladı. Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin Kremlin Sarayı'nda biraraya geldi.

Gergin geçmesi beklenen zirveyi görüntülemek için çok sayıda basın mensupu Kremlin Sarayı'nda bulunuyordu. Zirveye geçilmeden önce Saray'da iki lider medyaya poz verdi.

Erdoğan'ı elini sıkarak karşılayan Vladimir Putin, İdlib'deki 33 askerin şehit olduğu olayla ilgili konuştu. "Suriye’de hayatlarını yitiren askerleriniz için taziyelerimi ifade etmek istiyorum" diyen Putin şöyle devam etti:

"Türk askerinin orada olduğunu bilmiyorduk"

Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiç kimse orada Türk askerinin bulunduğunu bilmiyordu. Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Bu olayların tekrarlanmaması ve her ikimizin de önem verdiğimiz ilişkilere zarar vermemek için görüşmemize ihtiyaç var. Bu görüşmelere baş başa olarak başlayalım, daha sonra bu salonda olanlar bize katılabilirler.