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Emeklilik promosyonu açıklandı halk ne düşünüyor?

Ziraat bankası ve SGK arasında yapılan son anlaşmaya göre emekli promosyonlarında yüzde 66’lık bir artış var. Peki halk bu konu hakında ne düşünüyor?

Ziraat Bankası'nın emeklilere yapacağı promosyon ödemelerinin miktarı belli oldu. SGK ile imzalanan protokole göre en düşük promosyon miktarı 500 lira, en yüksek promosyon miktarı ise 750 lira olarak belirlendi. Ödemeler peşin olarak yapılacak. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesi öngörülüyor.

Promosyon ücretlerindeki artışla ilgili konuşan Yılmaz "Yaptığımız bu çalışma ile ödenecek asgari promosyon tutarlarını belirledik''. Bankalar kendi inisiyatiflerinde olmak üzere bu tutarların üzerinde promosyon ödemesi yapabilirler" dedi. Yılmaz, sözlerine şu şekilde son verdi  ''Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk" 

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