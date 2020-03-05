DÜNYA

Rusya'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yayayı metrelerce havaya savurdu

RUSYA'da 18 yaşındaki alkollü genç ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçti. Kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı yayı metrelerce havaya fırlattı.

Rusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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