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İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!

Güzel oyuncu İrem Sak samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Sak kendisine Tuvana Türkay sorulunca ince bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Oyuncu İrem Sak, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yeni bir proje üzerine görüşmeler yaptığını ifade eden İrem Sak'a Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın yaşadığı gerilim soruldu.

Onur Tuna, 'Ağır Romantik' filmi hakkında konuşurken 'Çok eğlendik' demiş Tuvana Türkay ise "Çok eğlendik gibi klişe cümleler kurmayacağım" diyerek rol arkadaşına laf atmıştı.

Bu polemiği yorumlayan İrem Sak, "Kamera önünde ayarı kaçırmamak önemli" diyerek Türkay'a laf attı.

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