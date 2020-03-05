POLİTİKA

Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkes üzerinde anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de bu gece saat 00.01 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Türkiye ile Rusya, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020'de saat 00:01’den itibaren durdurulmasında anlaştı.

İki ülke, ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda uzlaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu
ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Erdoğan Putin zirvesinden kritik karar! Ateşkes yürürlüğe girecek
Türkiye ve Rusya anlaştı! İşte anlaşmanın detayları
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 zanlı daha tutuklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (5 Mart 2020)
Sığınmacıların Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesi bitti! Tam 2 saat 40 dakika sürdü
Sığınmacıların Ege Denizi'nde yaşadığı dram çocukların çığlıklarına yansıdı
Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
Yasak Elma'da Eda Ece'nin partneri Gökhan Alkan'la ilk kare geldi
Muhteşem görüntüler! Yüzlerce leyleğin arasından drone'la geçti
BİLSEM sonuç sorgulama online açıklanıyor TC ile sorgulama