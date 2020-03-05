Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkes üzerinde anlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de bu gece saat 00.01 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Türkiye ile Rusya, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020'de saat 00:01’den itibaren durdurulmasında anlaştı.
İki ülke, ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 karayolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda uzlaştı.