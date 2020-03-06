Can Dündar'dan itiraf! Evet suç işlediğimi kabul ediyorum

Can Dündar, ilk kez suç işlediğini kabul etti. Dündar, "Evet devlet sırlarını yayınlayarak suç işlediğimi kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu ise Can Dündar'ın bu açıklamalarının ardından şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle DENK Partisi olarak ,Türkiye'deki davaların Hollanda'ya taşınmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yapmış olduğunuz bu ziyaret öncelikle Türkiye-Hollanda ilişkilerine hiç bir fayda sağlamıyor ve iki ülkenin vatandaşlarına ve özellikle de Hollanda'da yaşayan Türklere, hiç bir fayda sağlamıyor. İkinci olarak basın özgürlüğüne bir kesinlikle önem veriyoruz. Ama devlet sırlarının yayınlanmasının suç olduğunu bildiğiniz halde yinede yayınladığınız nasıl yorumluyorsunuz? Bu sadece Türkiye'de suç değil Hollanda içinde de geçerlidir. Hollanda'da 15 seneye kadar hapis cezası vardır. Sizin bu yaptığınız Türkiye devletini ve Hollanda'da yaşayan Hollandalı Türkleri karalamak isteyenlere podyum vermektir."