MEDYA

Can Dündar'dan itiraf! Evet suç işlediğimi kabul ediyorum

Can Dündar, ilk kez suç işlediğini kabul etti. Dündar, "Evet devlet sırlarını yayınlayarak suç işlediğimi kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Can Dündar, ilk kez suç işlediğini kabul etti. Dündar, "Evet devlet sırlarını yayınlayarak suç işlediğimi kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu ise Can Dündar'ın bu açıklamalarının ardından şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle DENK Partisi olarak ,Türkiye'deki davaların Hollanda'ya taşınmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yapmış olduğunuz bu ziyaret öncelikle Türkiye-Hollanda ilişkilerine hiç bir fayda sağlamıyor ve iki ülkenin vatandaşlarına ve özellikle de Hollanda'da yaşayan Türklere, hiç bir fayda sağlamıyor. İkinci olarak basın özgürlüğüne bir kesinlikle önem veriyoruz. Ama devlet sırlarının yayınlanmasının suç olduğunu bildiğiniz halde yinede yayınladığınız nasıl yorumluyorsunuz?  Bu sadece Türkiye'de suç değil Hollanda içinde de geçerlidir. Hollanda'da 15 seneye kadar hapis cezası vardır. Sizin bu yaptığınız Türkiye devletini ve Hollanda'da yaşayan Hollandalı Türkleri karalamak isteyenlere podyum vermektir."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ifadeye çağrıldı! MİT şehitlerini ifşa etmişti
Odatv kapatıldı, haber müdürü tutuklandı, Yayın Yönetmeni Pehlivan ifade veriyor
Bakan Süleyman Soylu dün duyurmuştu Özel Harekatçılar hızla yola çıktı
Pakdemirli'den 'Tarımsal destek' açıklaması: Hesaplara yatırmaya başlayacağız
Türkiye'den Abdullah Öcalan tepkisi! Utanç verici
Paris'teki maratonlara koronavirüs darbesi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da metrobüs duraklarında "virüs" önlemi
Muhteşem görüntüler! Yüzlerce leyleğin arasından drone'la geçti
Cuma namazı kılınışı nasıl cuma namazı kaç rekattır?
Meral Akşener’den Erdoğan’a 'liderler düzeyinde toplanalım' çağrısı
Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu! 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız
Cuma günü inşirah suresi okumanın faziletleri neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şu anda Esad ile konuşuldu değil mi?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri resimli yeni tebrik yazıları