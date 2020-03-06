Meral Akşener’den Erdoğan’a 'liderler düzeyinde toplanalım' çağrısı

İYİ Parti lideri Akşener, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Dün Moskova’da gerçekleşen İdlib zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, muhalefet olarak hiçbir bilgiye ulaşamadıklarından şikâyet ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a liderler düzeyinde toplanma çağrısında bulundu.

Akşener, şunları söyledi;

“Biz muhalefet olarak hiçbir konuyu sayın Erdoğan’dan veya ilgililerinden öğrenemiyoruz. mutabakat ve Suriye de olanlarla ilgili ister toplu, ister tek tek liderlerle görüşme yapması Türkiye için iyi olur”

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bahçeli'nin önerisi

Esad’ın da mutabakatın içinde olduğu görülüyor. Bahçeli Salı günü yaptığı konuşmada İdlib’deki askerlerimizi Rusların öldürdüğünü ve Putin'in özür dilemesini, Rusya’nın tazminat ödemesini istemişti. Bunu önemsemiştim. Putin sadece taziyede bulundu.

'Bugünkü şartlarda Suriye'de ne işimiz var diyemeyiz'

Bugünkü şartlarda Suriye'de ne işimiz var diyemeyiz ama 10 yıl önce neden Suriye'ye gittik bunu sormalıyız. 10 yılın sonunda biz ne kazandık? 4,5 milyon sığınmacı, 40-50 milyar dolar para harcanmış.

Bugün sınırların açılmasıyla birlikte Yunanistan, ile olan problemler ve sırf sorun haline gelmiş bir dış politika.