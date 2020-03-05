MEDYA

Muhteşem görüntüler! Yüzlerce leyleğin arasından drone'la geçti

Drone'nunu yüzlerce leyleğin arasında uçuran 23 yaşındaki İspanyol gencin kaydettiği muhteşem görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

23 yaşındaki İspanyol genç Andrés Aguilera Morillas drone'unu yüzlerce leyleğin arasında uçurdu. Oldukça etkileyici anların kaydedildiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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