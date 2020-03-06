DÜNYA

Afganistan'da siyasetçilere silahlı saldırı

AFGANİSTAN 'ın başkenti Kabil'den korkunç bir son dakika haberi geldi. Kabil'den gelen son dakikaya göre siyasi liderlerin de olduğu anma törenine bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olup olmadığı bilinmiyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi ancak saldırıyı Taliban'ın yapmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. 

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