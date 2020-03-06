Afganistan'da siyasetçilere silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olup olmadığı bilinmiyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi ancak saldırıyı Taliban'ın yapmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.