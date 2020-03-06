Antalya'da kadın şiddeti! Adamı defalarca tokatladı dükkanı dağıttı

ANTALYA'nın tarihi Kalekapısı'nda 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği tokatladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışma sırasında genç kadın, önce çantasını fırlattı, ardından da erkeği defalarca tokatladı. Erkeğin kendisinden uzaklaşması üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu sırada erkek, olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı.

Bölgede esnaflık yapan Bahtiyar Muradov, kadının "Sıkıldım, bıktım senden" diye bağırarak, erkeğe vurduğunu anlattı.