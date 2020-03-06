Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'un Ali Vefa taklidi herkesi güldürdü!
FOX'un reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, aynı kanalda yayımlanan bir diğer dizi Mucize Doktor'un başrol oyuncusu Ali Vefa'yı taklit ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
FOX'da ekranlara geldiği günlerde reytingleri alt üst eden Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, aynı kanalda izleyiciyle buluşan Mucize Doktor'un sevilen karakteri Ali Vefa'yı canlandıran Taner Ölmez'in taklidini yaptığı anları sosyal medya hesabı Instagram'dan "Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı sevgiler" notuyla paylaştı.
Talat Bulut'un taklit ettiği anlar izleyen herkesi güldürdü.