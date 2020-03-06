İstanbul'da 'göcük düzeltme merkezi' basıldı! Cinsel ürün ilaçları ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Ekipler baskında cinsel performans artırıcı sidenafil ve benzeri etken maddeler ile cinsel performans artırıcı enerji içeceği, çikolata ve ilaç ele geçirdi.

1 milyon sahte ürün ele geçirildi

Eş zamanlı yapılan baskınlarda toplamda 1 milyon sahte ürün ele geçirildi. Ele geçirilen cinsel performans artırıcı ürünlerin piyasa değerinin ise 4 milyon TL olduğu belirtildi.

Beylikdüzü'nde bir iş merkezindeki adreste ise cinsel performans artırıcı ürünlerin bekletildiği dükkâna 'Göçük düzeltme' tabelası asıldığı görüldü.