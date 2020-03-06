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Koronovirüs kafayı yedirtti! Doktorlar oynatmaya başladı

İran, Çin, Azerbaycan... Koronavirüs tedavisinde çalışan doktorlar yoğunluktan kafayı yedi. Kimi bale yapıyor, kimi halay çekiyor. İşte sosyal medyada izlenen doktorların birbirinden ilginç görüntüleri..

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 97 bin 945 kişiye bulaştı. Salgında şimdiye dek 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti. Virüs yayılmaya devam ediyor. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e yükselirken, Vatikan'da ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. Öte yandan Hollanda'da, koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Virüs, İngiltere, Kamerun ve Sırbistan'a da sıçradı. Bütün gelişmelerde sonra ise sosyal medayada Koronavirüs tedavisinde çalışan doktorların birbirinden ilginç görüntüleri düştü. Kim doktor halay çekerken  kimi doktor ise bale yaptı. İşte doktorların birbirinden ilginç görüntüleri...

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