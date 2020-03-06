Nuray Sayarı'nın kız kardeşi Müzeyyen Uman’dan zehir zemberek açıklama

Ablasının boşanma davası süresince sergilediği tavırları 'ailemizi daha fazla kullanma' sözleriyle eleştiren astrolog Müzeyyen Uman, “Terbiyesiz, şarlatan. Kalbini çamaşır suyuyla yıka’ gibi yakıştırmalarla yüklendiği Nuray Sayarı'yı katıldığı bir yayında söylediği 'aile sevgisi almadım' açıklaması üzerine 'fakir olmak ayıp bir şey değil ki. Gurursuz ve karaktersiz olmak ayıp bir şey.

Nuray Sayarı sana sesleniyorum. Ailemin adını desturla ağızına al. Televizyon kanallarına çıkıp şov yapma. 32 sene dayak yedin de neden bu adama katlandın? Anan baban mı katlandırdı seni? 15 yaşında kendin evliliği tercih ettin. Benim ailem seni okutmak istedi. O kitapları benim ailem sayesinde çıkarttın.

Verem oldun. O fakir dediğin babam var ya, verem hastanesinde baktı sana. Gurursuz, terbiyesiz, haysiyetsiz, şerefsiz. Seni karaktersiz, elim ayağım titriyor. Benim kanser hastası annemi üzmeye ne hakkın var senin?

Boşanıyorsan boşan. Herkes boşanıyor. Bu nasıl terbiyesizlik, Türkiye'de ilk şiddete maruz sen mi kaldın? Mübarek cuma gününde seni Allah'a havale ediyorum.

İyi günlerini yaşıyorsun. Babacığım öldü, bırak hastanede ziyareti cenazesine bile gelmedin sen böyle bir insansın. İnsanlar senin maskeli yüzünü görüyor.' diyerek ağır sözlerle eleştirdi.

Nuray Sayarı'nın kendisi gibi astrolog olan kardeşinin olay yaratacak açıklamalarının tüm detayları, Elife Yılmaz’ın moderatörlüğünde usta gazeteci Tayyar Işıksaçan ve Erol Köse’nin yorumlarıyla 20.15'de “Magazin Merkezi”nde. Sakın kaçırmayın.