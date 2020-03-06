Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından cemaate seslendi. Konuşmasında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Malum dünyada bir Corona Virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme, tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları, öpüşmeleri erteleyelim'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti.

İdlib'de ve Libya'da şehitlerimiz oldu

Erdoğan, burada cuma namazının ardından camiden cemaate seslenerek, “Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize Rabbimden, Allah'tan şifa niyaz ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim Ramazan'a da aynı dualarla kavuşmamızı nasip etsin. Bir taraftan Barış Pınarı, bir taraftan İdlib'de bir yandan da Libya'da şehitlerimiz oldu. Şöyle en sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslümanın Müslümanla savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duaların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15'den itibaren bu olayın detayları konuşulacak" dedi.

Levent'te başlayan cami de hızlı şekilde bitecek

"Şu Çamlıca Camii gerçekten bu asrın en önemli bir mührü" diyen Erdoğan, "Bunun arkasından da inşallah Levent'te başlayan bir camimiz var. Öyle zannediyorum ki 2-3 yılda bitecek. 20 bin kişi alacak bir cami Levent'te, Büyükdere Caddesi'nde yapılıyor. Orayı da süratle bitirip memleketimize, tüm Müslümanların hizmetine sunacağız" dedi.

Öpüşmeleri ve sarılmaları erteleyelim

"Malum dünyada bir Corona Virüs salgını var" hatırlatması yapan Erdoğan, "Bu salgın nedeniyle öpüşme, tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları, öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" ifadelerini kullandı.